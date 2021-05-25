Кремль назвал дату встречи Путина и Байдена

Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры в Женеве 16 июня.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве. Отмечается, что президенты будут обсуждать вопросы, связанные с двусторонними отношениями Москвы и Вашингтона, мировой стабильностью, борьбой с распространением новой коронавирусной инфекции, а также актуальные темы международной повести дня, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на заявление Великобритании о возможном введении санкций в отношении России из-за ситуации с самолетом Ryanair в Минске.