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Белорусским авиакомпаниям запретили полеты в Евросоюз

25.05.2021 08:54
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Белорусским авиакомпаниям запретили полеты в Евросоюз

Авиакомпании из Белоруссии больше не смогут совершать рейсы в страны Евросоюза. Такой ответ на принудительную посадку самолета Ryanair последовал от лидеров ЕС. Европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от пролетов над Белоруссией.

Об этом сообщает ТАСС, уточняя, что решение еще не вступило в силу и должно быть утверждено в Совете ЕС на уровне министров. На согласование и утверждение уйдет от нескольких дней до нескольких недель.

Кроме воздушной блокады Белоруссия получит новые санкции. Скорее всего, они ударят по 9 ключевым экспортным предприятиям, против которых уже ввели санкции США, и остановят поступление твердой валюты в республику.

По словам источников Bloomberg, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе обсуждали запрет и на сухопутные перевозки через Белоруссию – транспортные и пассажирские. Но наиболее жесткий вариант не был принят.

Самолет ирландской авиакомпании, пролетая над Белоруссией 23 мая, получил сообщение о минировании, которое белорусские власти приписывают террористической группировке ХАМАС (не является террористической организацией в России). Затем, по данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к Лукашенко, президент лично направил на перехват самолета истребитель МиГ-29.

На борту было более 120 пассажиров, которые летели из Афин в Вильнюс. Среди пассажиров находился Роман Протасевича, которого белорусские власти за создание оппозиционного Telegram-канала NEXTA отнесли к террористам и требовали его экстрадиции из Польши. Оппозиционера после посадки самолета задержали и поместили в СИЗО.

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