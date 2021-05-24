«Диктатор Лукашенко поставил под угрозу авиаперевозки в Европе». США и ЕС готовят ответ 343 0 Политика

Власти Белоруссии использовали военную авиацию для принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. После посадки в минском аэропорту был задержан Роман Протасевич – основатель и главный редактор интернет-ресурса NEXTA, который в Белоруссии объявлен экстремистским. В Евросоюзе назвали произошедшее «государственным терроризмом», а в США «шокирующим актом режима». На повестке новые санкции против Белоруссии, в том числе «закрытие воздушного пространства» страны.