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«Диктатор Лукашенко поставил под угрозу авиаперевозки в Европе». США и ЕС готовят ответ

24 Мая 2021 343 0 Политика

Власти Белоруссии использовали военную авиацию для принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. После посадки в минском аэропорту был задержан Роман Протасевич – основатель и главный редактор интернет-ресурса NEXTA, который в Белоруссии объявлен экстремистским. В Евросоюзе назвали произошедшее «государственным терроризмом», а в США «шокирующим актом режима». На повестке новые санкции против Белоруссии, в том числе «закрытие воздушного пространства» страны.

Лукашенко возмутил ЕС и США

  • Самолет авиакомпании Ryanair совершал рейс по маршруту Афины – Вильнюс 23 мая. Во время полета он пролетал над территорией Белоруссии. В этот момент ему поступило сообщение о минировании. Пилоты обратились к сотрудникам аэропорта с запросом на экстренную посадку, но не получили ответа. Самолет проследовал почти до границы республики, но затем под сопровождением истребителя МиГ-29 развернулся и приземлился в аэропорту Минска, где его ждала техника спасателей. По информации Telegram-канала «Пул первого» (близкий к президенту Белоруссии канал), поручение сопроводить самолет отдал лично Александр Лукашенко.
  • На борту самолета находился основатель и бывший главред оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан в аэропорту и отправлен под стражу. Минск добивался экстрадиции Романа Протасевича из Варшавы, где он находился, с февраля. КГБ Белоруссии внес Протасевича в число физических лиц, причастных к террористической деятельности.
  • Но теперь США и ЕС обвиняют Лукашенко в «акте государственного терроризма». Глава Госдепа Энтони Блинкен объяснил, что Лукашенко перехватом гражданского самолета, летевшего из одной европейской столицы в другую над Белоруссией, «поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, включая граждан США». Он потребовал полного расследования причастности спецслужб Белоруссии к этому инциденту.
  • Парламентарии Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и ФРГ потребовали от Международной организации гражданской авиации (ICAO) провести расследование «нарушения свободного международного воздушного транзита и угроз для авиации». Белоруссию призвали отстранить от организации и прекратить все гражданские полеты над страной. В ICAO выразили «сильную обеспокоенность» вынужденной посадкой рейса Ryanair. Там считают, что Минск мог нарушить Чикагскую конвенцию, регулирующую правила полетов в воздушном пространстве стран-членов организации.

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  • Однако этим дело не закончится: лидер «Союза-90»/«зеленых» в Германии Анналена Бербок, которая готовится к выдвижению на пост канцлера, заявила о необходимости нового пакета санкций Евросоюза против белорусских госкомпаний, «которые образуют опору для Лукашенко и внесены в санкционный список США». В Европарламенте настрой соответствующий: глава ведущей фракции Европейской народной партии Манфред Вебер возмутился тем, что «диктатор Лукашенко» «поставил под угрозу гражданские авиаперевозки в Европе». Вебер потребовал «ясного ответа и решительных действий» стран ЕС.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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