В РФ выявили 8937 новых случаев коронавируса

России общее количество зараженных COVID-19 достигло 4983845 человек.

За последние сутки российские медицинские работники обнаружили в стране 8937 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них больше всего зараженных врачи зарегистрировали в столице (2954), Санкт-Петербурге (815) и Подмосковье (753). Такие сведения 21 мая привел оперативный штаб России по борьбе с COVID-19.

На данный момент в нашей стране общее число инфицированных достигло 4983845 человек. С начала эпидемии в РФ 4601120 больных поправилось, 117739 зараженных стали жертвами коронавируса.

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России эпидемиологическая ситуация по COVID-19 до сих пор остается напряженной. В связи с этим он призвал регионы осторожно подходить к вопросу снятия или введения антикоронавирусных ограничений.