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В Кремле рассказали о пользе фейковых новостей

21.05.2021 11:46
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В Кремле рассказали о пользе фейковых новостей

Дмитрий Песков заявил, что ложь не может быть полезной.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время выступления на просветительском марафоне российского общества «Знание» рассказал, какая может быть польза от фейковых новостей. По его словам, в средствах массовой информации всегда будут присутствовать фейки, однако они позволяют понимать, кто является твоим врагом. Также Дмитрий Песков призвал российских граждан не доверять всему, что они читают, а проявлять критичность ума и цифровую гигиену, поскольку ложь не может быть полезной, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что американские сенаторы-республиканцы призвали администрацию главы Белого дома Джо Байдена восстановить штрафные санкции в отношении энергетического проекта «Северный поток-2».

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