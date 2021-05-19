СМИ: США хотят задержать строительство «Северного потока-2»

Санкции против четырех судов включат в отчет Госдепа и могут предоставить в Конгресс уже сегодня.

Американская газета Politico, ссылаясь на источники, сообщила, что Государственный департамент Соединенных Штатов Америки собирается ввести санкции в отношении четырех судов, которые принимают участие в строительстве газопровода «Северный поток-2». Собеседники издания не уточнили, против каких именно кораблей могут наложить ограничительные меры.

Politico отмечает, что таким образом Вашингтон пытается задержать реализацию проекта. Дело в том, что политики, выступающие за отказ от «Северного потока-2», рассчитывают на то, что германская фракция «Зеленые», активно выступающая против строительства газопровода, получит места на парламентских выборах в сентябре 2021 года, пишут Ведомости.

Ранее стало известно, что администрация главы Соединенных Штатов Америки не планирует вводить штрафные санкции в отношении оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига.

Справка

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух веток газопровода, которые пройдут от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Общая мощность трубопровода составляет 55 млрд куб. м в год. На сегодняшний день «Северный поток-2» готов на 95%.