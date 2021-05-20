Лавров прокомментировал состоявшуюся встречу с Блинкеном

Сергей Лавров сообщил, что у Москвы и Вашингтона есть готовность к преодолению разногласий в двусторонних отношениях.

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном прошли конструктивно. Помимо этого политик отметил, что у Москвы и Вашингтона есть готовность к преодолению разногласий в двусторонних отношениях, которые сложились в прошлом. Сергей Лавров добавил, что «завалов» во взаимодействии России и США довольно много, поэтому их будет сложно преодолеть, однако, Энтони Блинкен и его команда хотят их «разгрести», пишут Известия.

Напомним, что 20 мая 2021 года в Рейкьявике прошла встреча главы МИД РФ и американского госсекретаря, в ходе которой стороны признали, что между Москвой и Вашингтоном существуют серьезные разногласия. Кроме того Энтони Блинкен подтвердил, что в скором времени могут состояться переговоры президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, но сроки и место не уточняются.

Ранее стало известно, почему Вашингтон решил сменить курс по энергетическому проекту «Северный поток-2».