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СМИ: возобновление авиарейсов в Турцию отложили до 15 июня

19.05.2021 18:09
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СМИ: возобновление авиарейсов в Турцию отложили до 15 июня

Собеседники Bloomberg рассказали, что сроки снятия ограничений на полеты между Россией и Турцией будут определены в ближайшее время.

Американское агентство Bloomberg, ссылаясь на представителей турецкой делегации, сообщило, что высокопоставленные чиновники Турции во время рабочего визита в Россию не смогли договориться с российскими властями о возобновлении авиационного сообщения между странами до 1 июня. Кроме того собеседники издания отметили, что запрет на полеты не будет снят до 15 июня 2021 года.

Также источники Bloomberg рассказали, что Россия поддержала просьбу турецкой делегации о восстановлении авиарейсов, однако российские власти запросили у Турции немного времени для того, чтобы оценить ситуацию с коронавирусной инфекцией на курортах страны и принять окончательное решение, пишет Интерфакс.

Напомним, что в апреле текущего года Россия приняла решение ограничить авиационное сообщение с Турцией до конца мая из-за резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в курортной стране.

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