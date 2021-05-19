Стало известно, почему США сменили курс по «Северному потоку-2»

Александр Рар считает, что Вашингтон не хочет портить отношения с Берлином.

Немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, почему Соединенные Штаты Америки собираются отказаться от части санкций против газового проекта «Северный поток-2». По его мнению, Вашингтон не хочет портить отношения с Берлином и Европой. Александр Рар пояснил, что американская сторона не может начинать сближение с европейскими партнерами после правления бывшего главы Белого дома Дональда Трампа с введения штрафных санкций против компаний ЕС, участвующих в строительстве «Северного потока-2».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки намереваются отказаться от некоторых ограничительных мер против газового проекта. Однако в Вашингтоне ищут способы, которые помогут задержать строительство «Северного потока-2».