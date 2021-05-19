ГД приняла закон о денонсации Россией ДОН

Россия официально сможет выйти из ДОН примерно в декабре.

В среду, 19 мая, Государственная дума на заседании приняла закон о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу (ДОН), решение было единогласным, пишет ТАСС.

Теперь данный документ должен одобрить Совет Федерации, после чего он отправится на подпись президенту России Владимиру Путину. Далее Министерство иностранных дел нашей страны направит государствам-участницам ноту о выходе из ДОН и через пол года РФ официально выйдет из договора.

Напомним, что в ноябре 2020 года Соединенные Штаты Америки в одностороннем порядке вышли из Договора по открытому небу, который предоставлял право его участникам совершать разведывательные облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.