В Минсельхозе РФ оценили ситуацию с ценами на сахар
В ведомстве опровергли информацию о росте стоимости сахара.
В Минсельхозе России подчеркнули, что сегодняшняя ситуация на рынке сахара в стране является стабильной, поскольку соглашения по стоимости товара между производителями и ретейлом выполняются в полном объеме. Так в ведомстве прокомментировали публикации СМИ о том, что в 2022 году цена на продукцию может сильно возрасти.
В Минсельхозе добавили, что в этом году будет произведено не менее 40 млн тонн сахарной свеклы. Уточняется, что данного объема хватит для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, а также сформировать запасы. Кроме того государственные субсидии на килограмм произведенного и поставленного в магазины сахара будут удерживать стоимость продукции на приемлемом уровне, пишет ТАСС.
Ранее стало известно, что в России хотят расширить использование маткапитала.
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