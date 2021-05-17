В Минсельхозе РФ оценили ситуацию с ценами на сахар

В ведомстве опровергли информацию о росте стоимости сахара.

В Минсельхозе России подчеркнули, что сегодняшняя ситуация на рынке сахара в стране является стабильной, поскольку соглашения по стоимости товара между производителями и ретейлом выполняются в полном объеме. Так в ведомстве прокомментировали публикации СМИ о том, что в 2022 году цена на продукцию может сильно возрасти.

В Минсельхозе добавили, что в этом году будет произведено не менее 40 млн тонн сахарной свеклы. Уточняется, что данного объема хватит для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, а также сформировать запасы. Кроме того государственные субсидии на килограмм произведенного и поставленного в магазины сахара будут удерживать стоимость продукции на приемлемом уровне, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что в России хотят расширить использование маткапитала.