Блинкен собирается обсудить с Лавровым «Северный поток-2»

Ожидается, что встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова состоится на этой неделе на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике.

Представитель Госдепартамента США высокого ранга сообщил, что американский госсекретарь Энтони Блинкен собирается обсудить с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым двусторонние отношения Вашингтона и Москвы и газовый проект «Северный поток-2».

Также представитель добавил, что США не хотят ухудшения отношений с Россией, поэтому Белый дом пытается найти способ для достижения более «стабильного» и «предсказуемого» взаимодействия с Кремлем. Кроме того он напомнил, что Вашингтон придерживается следующей позиции: проект «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы, пишет Коммерсант.

Ранее стало известно, что газопровод будет достроен в 2021 году.