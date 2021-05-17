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«Запредельные» цены на сахар пообещали производители в 2022 году

17 Мая 2021 583 2 Экономика
«Запредельные» цены на сахар пообещали производители в 2022 году

Соглашение о фиксации цен на сахар между правительством и производителями истекает 1 июня. В связи с этим власти ищут способы регулирования рынка, в том числе обсуждают создание интервенционного фонда для стабилизации цен и квотирование беспошлинного импорта. Однако производители не верят, что проблему удастся решить и ожидают «запредельные» цены на сахар в 2022 году.

Несладкие цены

  • В правительстве задумались о новых мерах регулирования рынка сахара в преддверии окончания соглашения о фиксации цен, которое истекает 1 июня. Соглашение действует с конца декабря и предполагает цены на сахар в опте в 36 руб. за 1 кг и в 46 руб. в рознице. Но продлевать его власти не собираются.
  • По информации «Коммерсанта», Минсельхоз предлагает создать интервенционный фонд и установить ежегодную квоту для беспошлинного импорта. Запас сахара нужен для бесперебойных поставок и сохранения стабильных цен на рынке, говорят в Минсельхозе. А обнуление пошлин может быть разовой мерой, чтобы сбить цены. С 15 мая по 31 августа этого года беспошлинно в Россию будет ввезено 350 тыс. тонн сахара. Право на поставку получит, скорее всего, государственная ОЗК.
  • В Минсельхозе отмечают, что сев сахарной свеклы идет с отставанием – сбор урожая из-за дождей пройдет не в июле, а в конце августа, когда спрос на сахар находится на пике. Это может привести к подорожанию сахара. Поэтому сахарным заводам власти рекомендовали продавать товар прежде всего торговым сетям.

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  • По словам источника издания, участникам рынка уже понятно, что в результате ограничений и сложности с урожаем в этом году стоимость сахара в 2022 году будет «запредельной». При этом интервенционный фонд никак не улучшит ситуацию – все будущие объемы уже законтрактованы. Поэтому промышленным потребителям сахара остается только ждать нового урожая или обращаться за импортной альтернативой, которая в разы дороже.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
10:46, 17.05 0 0
Вася:

Сахар...это не просто сахар, а ВСЁ!! Всё во что он добавляется...это хлебо-булочные изделия, консервы, кондитерка, соки, воды,соусы, джемы и многое другое! Остаётся делать вывод, что с 1 июня подорожает значительная часть продукции в магазинах!!

И
10:13, 17.05 4 0
И.И..:

страна парадоксов-продать свое, а потом закупать чужое на пике спроса...

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