«Запредельные» цены на сахар пообещали производители в 2022 году 583 2 Экономика

Соглашение о фиксации цен на сахар между правительством и производителями истекает 1 июня. В связи с этим власти ищут способы регулирования рынка, в том числе обсуждают создание интервенционного фонда для стабилизации цен и квотирование беспошлинного импорта. Однако производители не верят, что проблему удастся решить и ожидают «запредельные» цены на сахар в 2022 году.