В России хотят расширить использование маткапитала

17.05.2021 11:00 Комментарии

В Минтруде РФ отметили, что на данный момент поручений по расширению возможностей использования материнского капитала не поступало.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова предложила главе РФ Владимиру Путину расширить возможности применения материнского капитала. В частности, инициатива предполагает использование данной помощи на реконструкцию или строительство дома сразу после рождения ребенка, а также на получение образовательных услуг у индивидуальных предпринимателей, которые имеют лицензию, пишут Известия. Напомним, что США собираются обсудить с Россией строительство газового проекта «Северный поток-2». Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале