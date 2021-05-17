В России хотят расширить использование маткапитала
В Минтруде РФ отметили, что на данный момент поручений по расширению возможностей использования материнского капитала не поступало.
Российский вице-премьер Татьяна Голикова предложила главе РФ Владимиру Путину расширить возможности применения материнского капитала. В частности, инициатива предполагает использование данной помощи на реконструкцию или строительство дома сразу после рождения ребенка, а также на получение образовательных услуг у индивидуальных предпринимателей, которые имеют лицензию, пишут Известия.
Напомним, что США собираются обсудить с Россией строительство газового проекта «Северный поток-2».
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