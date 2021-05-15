Черногория начнет принимать иностранных туристов

Путешественники смогут посетить Черногорию со следующей недели.

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич в ходе Дельфийского экономического форума в Греции заявил, что со следующей недели страна откроет свои границы для всех иностранных туристов.

Также отмечается, что черногорские власти разрешили российским путешественникам до 31 октября находиться на территории Черногории без визы в течение 90 дней, а не 30, как было раньше, пишет РБК.

Напомним, что с 14 мая Греция открыла свои курортные населенные пункты для всех иностранных туристов.

Кроме того стало известно, что Россия приняла решение с 25 мая возобновить авиасообщение с Мальтой, Мексикой, Исландией, Португалией и Саудовской Аравией.