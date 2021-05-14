Греция открыла границы для туристов из России

Харис Теохарис отметил, что на данный момент руководство российской авиации не дало разрешения на чартерные и регулярные рейсы в Грецию.

Глава Минтуризма Греции Харис Теохарис сообщил, что республика с 14 мая 2021 года открывает свои границы для всех иностранных туристов, в том числе и для граждан России. По его словам, люди, привитые российским препаратом «Спутник V» и китайской вакциной, смогут въехать на греческую территорию.

Однако Харис Теохарис отметил, что сейчас россияне вряд ли отдохнут в Греции, так как руководство авиации России пока не дало разрешения на чартерные и регулярные рейсы в республику, пишет Прайм.