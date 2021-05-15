СМИ: В России могут подорожать автомобили

Эксперт считает, что нашей стране стоимость транспортного средства может повыситься на 10-15%.

Руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков выразил мнение, что дефицит автомобилей на российском рынке, вызванный пандемией коронавируса, может отразиться на их стоимости. По его словам, если курс доллара сохранится на текущем уровне, тогда транспортные средства подорожают на 10%, а если американская валюта превысит отметку в 80 рублей, то увеличение цены может дойти до 15%, пишут Известия.

Напомним, что с 25 мая 2021 года Россия возобновляет авиационные рейсы с пятью странами.