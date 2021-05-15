Россия восстанавливает авиасообщение с пятью странами

РФ возобновит авиарейсы с Португалией, Мексикой, Исландией, Мальтой и Саудовской Аравией.

В российском оперштабе по борьбе с коронавирусом нового типа сообщили, что с 25 мая 2021 года Россия восстановит авиационное сообщение с 5 странами. Таким образом, в конце текущего месяца россияне смогут посетить Португалию (3 рейса в неделю), Мексику (3 рейса в неделю), Исландию (2 рейса в неделю), Мальту (2 рейса в неделю) и Саудовскую Аравию (3 рейса в неделю), пишет ТАСС.

Напомним, что с 14 мая Греция открыла свои границы для российских туристов.