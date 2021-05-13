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Песков ответил на новые публикации о «дворце в Геленджике»

13.05.2021 16:00
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Песков ответил на новые публикации о «дворце в Геленджике»

Дмитрий Песков заявил, что не слышал о новом материале корпорации BBC про строительство «дворца в Геленджике».

Официальный представитель лидера России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле считают новые публикации СМИ о «дворце в Геленджике» «ерундой». Также он напомнил, что российский глава Владимир Путин не имеет никакого отношения к данному объекту. Других комментариев Дмитрий Песков не привел, пишет Интерфакс.

Ранее британская госкорпорация BBC распространила сообщения о том, что у нее есть документы, которые якобы свидетельствуют, что в строительстве «дворца в Геленджике» основную роль играли не частные лица, а государство.

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