Песков ответил на новые публикации о «дворце в Геленджике»

Дмитрий Песков заявил, что не слышал о новом материале корпорации BBC про строительство «дворца в Геленджике».

Официальный представитель лидера России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле считают новые публикации СМИ о «дворце в Геленджике» «ерундой». Также он напомнил, что российский глава Владимир Путин не имеет никакого отношения к данному объекту. Других комментариев Дмитрий Песков не привел, пишет Интерфакс.

Ранее британская госкорпорация BBC распространила сообщения о том, что у нее есть документы, которые якобы свидетельствуют, что в строительстве «дворца в Геленджике» основную роль играли не частные лица, а государство.