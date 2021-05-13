Правительство РФ: стоимость некоторых продуктов требует особого внимания

За апрель 2021 года уровень потребительской инфляции замедлился до 5,52% в годовом выражении.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов во время межведомственного совещания по мониторингу цен на социально значимые товары сообщил, что в стране постепенно стабилизируется стоимость продовольственных товаров. Он отметил, что по данным на 4 мая за год повышение цен на продукты питания замедлилось на 1%, до 6,6%.

Белоусов добавил, что стоимость овощной продукции в апреле выросла на 1%, что значительно ниже обычной динамики в данном сегменте, а цены на другие продовольственные товары замедлились до 0,7% (с 1,2% в марте).

Тем не менее вице-премьер подчеркнул, что стоимость некоторых продуктов все еще требует особого внимания. В частности, речь идет о такой продукции, как яйца, пшеничный хлеб, гречневая крупа, подсолнечное масло и сахар, говорится на официальном сайте правительства России.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что меры для регулирования цен должны носить рыночный характер.