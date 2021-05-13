Эксперт рассказал, когда пандемия COVID-19 пойдет на спад

Анча Баранова заявила, что при 30% вакцинированных заболеваемость коронавирусом начинает идти на спад.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, когда пандемия коронавируса пойдет на спад. По ее словам, после того, как привьется 30% людей, тогда заболеваемость COVID-19 начнет снижаться. Также она отметила, что на данный момент в России вакцинировалось менее 10% граждан, поэтому говорить о снижении количества инфицированных за счет вакцин на российской территории пока рано, пишет РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила вероятность введения локдауна в стране этой осенью.