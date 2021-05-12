Песков: меры для регулирования цен должны носить рыночный характер

Дмитрий Песков сообщил, что после заявления Михаила Мишустина отдельного комментария Кремля не требуется.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков рассказал, что предпринимаемые меры для регулирования цен должны носить рыночный характер, напомнив, что об этом ранее говорил российский лидер Владимир Путин. Также он добавил, что отдельная точка зрения Кремля по вопросу роста цен на продовольственные товары в стране не требуется. Так Дмитрий Песков прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что «жадность» торговых сетей стала причиной повышения стоимости продуктов питания в стране, пишет ТАСС.