Новый продовольственный ритейлер появился в России

В продовольтсвенной рознице России появился новый ритейлер – «Восточный союз». В него вошли сибирские сети «Красный Яр», «Самбери» и «Слата». Возглавила новую сеть бывший топ-менеджер «Магнита» Ольга Наумова.

Об этом пишет РБК. По информации издания, трем сетям, вошедшим в союз, принадлежат равные доли в компании – по 33,33%. В общей сложности «Восточный союз» объединил 600 магазинов с совокупной выручкой в более чем 120 млрд руб. Теперь ритейлер входит в топ-10 игроков продовольственного рынка России.

По словам Наумовой, единый холдинг позволит сибирским сетям оптимизировать расходы на развитие и начать делиться лучшими практиками. «Восточный союз» намерен заключить прямые контракты с федеральными поставщиками в 2021 году, а также наладить собственный импорт и запустить собственную торговую марку. Холдинг рассчитывает перестроить цепочку поставок в рамках Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Между тем, внешний ребрендинг «Красного Яра», «Самбери» и «Слаты» в ближайшее время не планируется.