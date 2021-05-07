Дуров объявил о поиске личного помощника с высоким IQ

Основатель Telegram Павел Дуров ищет себе личного помощника с высоким IQ, свободным английским, вниманием к деталям и готовностью переехать из России. От ассистента ждут составление календаря Дурова и организацию его поездок.

Информация о вакансии появилась на официальном сайте Telegram. Она изложена на английском языке. Среди дополнительных требований: высокий уровень письменных и устуных коммуникативных навыков и наличие базовых финансовых навыков, а также осмотрительность и настойчивость.

Переехать будущий ассистент Дурова должен быть готов в Объединенные Арабские Эмираты или Швейцарию. Это связано с тем, что в ОАЭ расположена штаб-квартира Telegram, а в Швейцарию компания собиралась переезжать еще в 2019 году. Подать резюме можно через специального бота в Telegram.

В начале апреля Forbes назвал Дурова самым богатым миллиардером Дубая. Его состояние оценивается в 17,2 млрд долларов. За год оно увеличилось на 13,8 млрд долларов. Дуров переехал в Дубай в 2017 году из-за отсутствия налогов в свободной экономической зоне Dubai Media City.