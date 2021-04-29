Дерипаска нашел, чем России ответить на отключение от SWIFT
Миллиардер Олег Дерипаска призвал быстрее запустить цифровой рубль. По его мнению, это будет ответом на призывы отключить Россию от системы межбанковских платежей SWIFT.
Об этом он написал в своем Telegram-канале. Дерипаска обратил внимание на вчерашнюю новость о резолюции Европарламента, в которой Евросоюзу предлагается в случае вторжения России на территорию Украины ввести эмбарго на поставки нефти и газа, отключить страну от SWIFT и заморозить собственность российских олигархов в Европе.
Дерипаска пропустил предложения об эмбарго и санкциях, которые могут коснуться его лично. Он сосредоточился на международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT. «Еще одно напоминание и не только сотрудникам ЦБ, но и всем нам, о необходимости скорейшего ввода в оборот цифрового рубля», – написал миллиардер.
Замечание Дерипаски лишено смысла. Торговый оборот России с миром обеспечивается рублем на 13-14%, а на 87-86% – долларами и евро. Поэтому стране необходимо иметь систему обмена международными платежами, чтобы продолжать торговать.
Цифровой рубль является инструментом Центробанка, против которого выступают коммерческие банки – сейчас они проводят операции с платежами внутри страны, а при запуске цифрового рубля ЦБ станет их конкурентом и отнимет долю на рынке. Больше ни на что эта форма рубля не повлияет. Более того, все деньги на картах россиян уже по факту являются цифровыми и существуют исключительно в виде записей в бухгалтерских таблицах.
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Также стоит обратить внимание на заявлением главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который, выступая в Европарламенте, последовательно отказал депутатам в реализации всех пунктов резолюции. В частности, Боррель сказал, что SWIFT – это частная международная организация, повлиять на которую в плане отключения кого-либо можно лишь в союзе с другими странами. У Евросоюза нет инструментов, с помощью которых он мог бы отключить Россию от системы.
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