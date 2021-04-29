Евросоюз не может сам отключить Россию от SWIFT и ввести санкции против олигархов

ЕС не обладает инструментами, с помощью которых он мог бы отключить Россию от международной системы межбанковских платежей SWIFT или прекратить строительство газопровода «Северный поток-2».

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в Европарламенте. Так он ответил на резолюцию Европарламента, который предложил наказать Россию за возможное вторжение в Украину отключением от SWIFT, заморозкой «Северного потока-2» и собственности российских олигархов, а также эмбарго на поставки нефти и газа.

По словам Борреля, SWIFT – это частная международная организация. Повлиять на нее можно только в союзе с другими участниками системы. То же самое касается и «Северного потока-2» – это проект частных компаний. Он носит «противоречивый» характер и не служит диверсификации источников энергии для ЕС, но ответственность за него лежит на частном секторе.

Санкции против российских олигархов, по словам Борреля, тоже невозможны. ЕС может их ввести только по факту нарушения прав человека. Бороться с коррупцией в России таким методом ЕС не может и не будет.