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Евросоюз не может сам отключить Россию от SWIFT и ввести санкции против олигархов

29.04.2021 11:30
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Евросоюз не может сам отключить Россию от SWIFT и ввести санкции против олигархов

ЕС не обладает инструментами, с помощью которых он мог бы отключить Россию от международной системы межбанковских платежей SWIFT или прекратить строительство газопровода «Северный поток-2».

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в Европарламенте. Так он ответил на резолюцию Европарламента, который предложил наказать Россию за возможное вторжение в Украину отключением от SWIFT, заморозкой «Северного потока-2» и собственности российских олигархов, а также эмбарго на поставки нефти и газа.

По словам Борреля, SWIFT – это частная международная организация. Повлиять на нее можно только в союзе с другими участниками системы. То же самое касается и «Северного потока-2» – это проект частных компаний. Он носит «противоречивый» характер и не служит диверсификации источников энергии для ЕС, но ответственность за него лежит на частном секторе.

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Санкции против российских олигархов, по словам Борреля, тоже невозможны. ЕС может их ввести только по факту нарушения прав человека. Бороться с коррупцией в России таким методом ЕС не может и не будет.

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