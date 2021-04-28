Остановить импорт нефти и газа из России предложил Европарламент в случае вторжения в Украину

Если Россия вторгнется на территорию Украины, Европарламент предлагает ответить Москве рядом мер, включая остановку импорта российских нефти и газа. Так ЕС отреагировал на недавнее наращивание военной группировки России у границ Украины.

Проект резолюции в ответ на наращивание Россией военной силы вблизи Украины Европарламент опубликовал на своем сайте. В нем перечислены меры, к которым Евросоюз может прибегнуть, если Москва начнет военные действия против Киева.

В частности, ЕС предлагается ввести нефтяное и газовое эмбарго, прекратить строительство «Северного потока-2», отключить банковский сектор России от системы SWIFT, а также заморозить все активы бизнесменов, близких к власти (подразумеваются олигархи).

Европарламент потребовал от российского режима немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального и перестать арестовывать мирных демонстрантов. Евросоюз может ввести санкции против всех лиц, участвующих в преследовании граждан России за выражение своей гражданской позиции.

Европарламент считает, что ЕС необходимо скоординировано выслать российских дипломатов за взрыв в чешском Врбетице. Следует отметить, что резолюция Европарламента может использоваться в качестве рекомендации. Ее исполнение необязательно.