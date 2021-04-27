Россия говорит «нет» доллару. Доля «американца» в экспорте упала ниже 50%
27 Апреля 2021 350 5 Экономика
В конце 2020 года доля доллара в экспорте России впервые в истории снизилась ниже 50%. Об этом пишет агентство Bloomberg, отмечая, что речь идет о сознательном результате – Кремль многие годы добивается снижения зависимости от американской валюты. Помог России в этом стремлении Китай – более четверти торгового оборота между странами на сегодняшний день переведены в евро.
Россия «подала на развод» с долларом
- В четвертом квартале 2020 года доля доллара в экспорте России упала до 48,3%. Это произошло впервые в истории, пишет Bloomberg. К примеру, во время присоединения Крыма в 2014 году 78,7% торговли России с миром осуществлялись в долларах. Показатель стал существенно снижаться только с 2018 года, когда президент Владимир Путин объявил курс на дедолларизацию.
- Согласно данным Центробанка, доля доллара резко упала в четвертом квартале 2020 года. Если в январе-марте на доллар приходилось 62% торговли, то к концу года – в октябре-декабре – уже 48,3%. Это стало возможно за счет расширения торговли в евро – с 22,5% в первом квартале до 36,1% к концу года. При этом доля рубля остается стабильной – в пределах 13-14%.
- Россия ищет способы снизить зависимость от доллара из-за санкций и постоянной угрозы новых ограничений. Цель Москвы – изолировать экономику России от США. Однако успех в четвертом квартале 2020 году полностью обеспечен помощью одной страны – Китая. Пекин согласился перевести около четверти торговли с Москвой в евро. Учитывая, что торговый оборот между странами составляет около 100 млрд долларов, это существенная сумма.
- План дедолларизации в 2018 году предложил глава ВТБ Андрей Костин. Он сводится к следующему: Евросоюз и Китай должны стать основными торговыми партнерами (они по факту ими и являются: на ЕС приходится 38,5% торгового оборота, а на страны АТЭС – 33,8%), с которыми Россия намерена торговать в валютах, альтернативных доллару. Со странами ЕАЭС Россия будет торговать в рублях.
- Кроме торговли Россия отказывается от доллара и в резервах. Центробанк снизил их долю до 20%. В Фонде национального благосостояния доля доллара сокращена с 45% до 35% в пользу юаня (что приносит убытки). Также сырьевые госкорпорации стараются торговать в иных, нежели доллар, валютах: в 2013 году 80% торговли сырьем были обеспечены долларами, а в 2020-м – 49%.
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- Но от доллара отказывается только государство и госкомпании – частный бизнес и россияне увеличивают покупку долларов, а на Московской бирже доля доллара в обороте валютных торгов выросла до 83%.
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РОССИЯНЕ ОБЯЗАНЫ СЖЕЧЬ ВСЕ ДОЛЛАРЫ И ЕВРЫ.................
Объем международных резервов по состоянию на 16 апреля составил 583,7 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 3,2 млрд долларов США, или на 0,6%, в результате положительной переоценки и операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила. среди прироста явно присутствовал доллар...самая ликвидная валюта.
должна быть возможность редактировать свой текст! это надо сделать!
ЗВР-583 млрд долларов) опечатка
зависимость от китая ничуть не лучше чем от доллара. Физические объемы основных составляющих экспорта товаров РФ - это нефть, ГСМ и газ...надо вспомнить, что внешний долг РФ-460 млрд долларов, не юаней и не евро а ЗВР РФ -83 млрд долларов, а не юаней! распределение активов ЦБ в валюте от их рыночной стоимости 20 г- 12,3% юань ( 15% от общего объема ЗВР -потеряли 2,7%), доллар-21,9% (а места занимает всего 6,9%), евро- 29% ( а места в ЗВР занимает 22, 5%) меньше всего в структуре ЗВР занимает доллар, но он самая ликвидная валюта по рыночной стоимости. следом идет евро, последним юань...на юане действительно потеряли за два года. уход от доллара, это не от хорошей жизни, а от плохой... гордится тут нечем, ибо даже по юаню видно, что РФ теряла...опять же, юаней не много. больше всего евро и долларов. можно лопать в ладоши- эра доллара в закате,снижаем зависимость, а снижая ее и переходя на другие валюты- РФ теряет...