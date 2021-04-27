Россия говорит «нет» доллару. Доля «американца» в экспорте упала ниже 50% 350 5 Экономика

В конце 2020 года доля доллара в экспорте России впервые в истории снизилась ниже 50%. Об этом пишет агентство Bloomberg, отмечая, что речь идет о сознательном результате – Кремль многие годы добивается снижения зависимости от американской валюты. Помог России в этом стремлении Китай – более четверти торгового оборота между странами на сегодняшний день переведены в евро.