В отставку отправили главу «Нафтогаз Украина»

Правительство Украины приняло решение об увольнении главы «Нафтогаз Украина» Андрея Коболева. Его заменит бывший исполнительный директор компании Юрий Витренко. Известно, что Коболев конфликтовал с Витренко.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Верховной рады Ольгу Васлевскую-Смаглюк. В своем Telegram-канале она написала: «Только что на кабмине уволили Андрея Коболева с должности главы НАК «Нафтогаз Украина».

Коболев на это на странице в Facebook написал, что узнал об увольнении из СМИ. От комментариев он отказывается. В кабмине назвали причиной увольнение Коболева провалы в работе компании в 2020 году и убыток в 19 млрд гривен (700 млн долларов) вместо прибыли в 11,5 млрд гривен.

Должность Коболева занял и.о. министра энергетики Юрий Витренко. До этого он работал в «Нафтогазе» с перерывами с 2002 года. 17 июля 2020 года Витренко с скандалом ушел из компании. По его словам, его уволил лично Коболев. Тогда он обвинил правителсьтво в том, что оно продлило контракт с Коболевым без проведения конкурса.

Витренко один из идеологов системы транзита газа через Украину в обход «Газпрома», в частности из Средней Азии и от независимых компаний России (они это не могут делать из-за монополии на экспорт «Газпрома»).