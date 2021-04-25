Лавров: РФ готова отвечать на недружественные шаги США

Сергей Лавров напомнил, что РФ уже отреагировала на новые санкции США.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире ТК «Россия 1» рассказал, что Москва готова принять ответные меры в случае, если Вашингтон продолжит осуществлять недружественные шаги в отношении нашей страны. Кроме того он напомнил, что РФ уже отреагировала на новые санкции США, пишет РИА Новости.

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Напомним, что 15 апреля Вашингтон ввел дополнительные антироссийские ограничительные меры и выслал из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.

Ранее президент Чехии Милош Земан допустил, что спецслужбы России не имеют никакого отношения к взрыву боеприпасов на складе во Врбетице в 2014 году.