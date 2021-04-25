Президент Чехии: данных о причастности ГРУ к ЧП во Врбетице нет

Милош Земан допустил, что взрыв на складе боеприпасов мог произойти из-за неосторожного обращения с арсеналом.

Чешский президент Милош Земан в эфире Ct.24 заявил, что у контрразведки страны нет данных о причастности Главного разведывательного управления (ГРУ) России к происшествию во Врбетице в 2014 году. Он пояснил, что взрыв на складе боеприпасов мог произойти не только из-за действий агентов российских спецслужб, но и из-за неосторожного обращения с арсеналом, пишут Известия.

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Напомним, что власти Чехии подозревают сотрудников ГРУ РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице.

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