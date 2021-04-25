Ушаков: встреча Путина и Байдена может состояться в июне

Юрий Ушаков подчеркнул, что на принятие окончательного решения о проведении переговоров лидеров РФ и США будет влиять большое количество факторов.

Помощник российского президента Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что встреча главы России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена может состояться в июне. По его словам, со стороны Вашингтона поступают сигналы о намерении провести соответствующие переговоры, однако на рабочем уровне данный вопрос пока не обсуждается. Также Ушаков подчеркнул, что на принятие окончательного решения о встрече Путина и Байдена будет влиять большое количество факторов, пишет ТАСС.

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