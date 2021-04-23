ЦБ увеличил ключевую ставку до 5%

Регулятор второй раз подряд в 2021 году повысил ключевую ставку.

В пятницу, 23 апреля, Совет директоров Банка России решил увеличить ключевую ставку на 0,5 п.п., до 5% годовых. Регулятор отметил, что данная мера была принята из-за повышенных инфляционных ожиданий россиян и бизнеса, а также темпов роста потребительских цен, сообщается на сайте Центробанка.

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Напомним, что в конце марта текущего года Банк России поднял размер ключевой ставки на 0,25 п.п., до 4,5% годовых.

Ранее стало известно, что в 2021 году граждане России не будут работать с 1 по 10 мая.