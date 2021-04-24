Россия может запретить ввоз чешского пива

Пиво может стать не единственным товаром, ввоз которого будет ограничен на территорию России.

Власти России рассматривают возможность запретить ввоз в страну пива из Чехии. Об этом, со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, сообщил Коммерсант. Причем пиво может стать не единственным товаром, который нельзя будет поставлять в страну. По данным "Ъ" запрет может коснуться и других чешских товаров. Ограничение на ввоз чешской продукции может стать одной из ответных мер Москвы после высылки из Чехии российских дипломатов.

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Ранее стало известно, что в знак солидарности с Чехией, решение о высылке российских дипломатов приняли страны Прибалтики.