Банки планируют повышать проценты по вкладам

В кредитных организациях предполагают осуществлять плавный рост доходности по вкладам.

После того, как на заседании Совета директоров Банка России было принято решение о повышении ключевой ставки, кредитные организации заявили о рассматриваемой возможности повысить проценты по вкладам. По данным полученным ТАСС, о своем намерении пересмотреть ставки уже заявили в "Альфа-банке", "Россельхозбанке" и "Почта Банке". Тем не менее эксперты не ожидают резкого скачка ставок, наоборот, повышение доходности по вкладам будет плавным и постепенным.

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Напоминаем, что Центральный банк России поднял ключевую ставку до 5%.