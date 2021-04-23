Новак озвучил сроки окончания строительства «Северного потока-2»

Александр Новак заявил, что трубопровод будет достроен в 2021 году.

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак рассказал, что, по данным компании-оператора трубопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG, проект будет достроен в течение текущего года. Однако он не уточнил, успеют ли завершить строительство газопровода к лету 2021 года. По его словам, более подробной информацией обладает оператор «Северного потока-2», так как он осуществляет достройку проекта, пишет РИА Новости.

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В середине апреля в Госдуме России выразили надежду, что трубопровод запустят летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Германия усомнилась в возможности использования «Северного потока-2».