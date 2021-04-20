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В Германии усомнились в возможности использования СП-2

20.04.2021 18:58
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В Германии усомнились в возможности использования СП-2

Аннегрет Крамп-Карренбауэр не видит возможности заморозить строительство почти готового проекта.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что использование российского проекта «Северный поток-2» остается под вопросом, а также обсуждается, какие объемы газа будут проводиться по трубопроводу. По ее словам, сейчас над этой проблемой работают юристы. Кроме того министр добавила, что остановить почти готовый проект нет возможности. Об этом сообщает издание Московский комсомолец, ссылаясь на телеканал ntv.

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Ранее Крамп-Карренбауэр предложила связать объемы транспортировки российского газа по «Северному потоку-2» с поведением России.

Напомним, что власти Германии приняли решение о строительстве второй ветки трубопровода.

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