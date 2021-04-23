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Путин и Лукашенко провели переговоры

23.04.2021 10:46
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Путин и Лукашенко провели переговоры

Встреча президентов продолжалась почти 4 часа.

В четверг, 22 апреля, глава России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Москве. Во время встречи президенты отметили эффективность работы по углублению интеграции в рамках Союзного государства и в сфере военно-технического сотрудничества.

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Кроме того Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись мнениями по острым международным проблемам, обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия совместного реагирования на актуальные угрозы и вызовы, двусторонние отношения России и Белоруссии, а также затронули темы борьбы с коронавирусной инфекцией и восстановления транспортного сообщения между странами, сообщается на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ рассматривает возможность продления майских выходных.

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