Прага сократит состав посольства России в Чехии

Чехия уменьшит состав российского посольства в стране до уровня дипмиссии в Москве.

Чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек сообщил, что страна сократит численность сотрудников посольства России в Праге до уровня дипмиссии Чехии в Москве. Он добавил, что российские дипломаты должны покинуть территорию республики до конца мая. По словам министра, данное решение было принято из-за того, что Россия проигнорировала требование Чехии вернуть в Москву высланных сотрудников чешского посольства, пишут Известия.

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российскому президенту Владимиру Путину доложили о предложении украинского лидера Владимира Зеленского провести встречу в Донбассе.