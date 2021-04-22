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Прага сократит состав посольства России в Чехии

22.04.2021 18:43
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Прага сократит состав посольства России в Чехии

Чехия уменьшит состав российского посольства в стране до уровня дипмиссии в Москве.

Чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек сообщил, что страна сократит численность сотрудников посольства России в Праге до уровня дипмиссии Чехии в Москве. Он добавил, что российские дипломаты должны покинуть территорию республики до конца мая. По словам министра, данное решение было принято из-за того, что Россия проигнорировала требование Чехии вернуть в Москву высланных сотрудников чешского посольства, пишут Известия.

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Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российскому президенту Владимиру Путину доложили о предложении украинского лидера Владимира Зеленского провести встречу в Донбассе.

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