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Песков: Путин знает о предложении Зеленского встретиться в Донбассе

22.04.2021 14:32
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Песков: Путин знает о предложении Зеленского встретиться в Донбассе

Дмитрий Песков рассказал, что президенту России доложили о предложении главы Украины провести переговоры в Донбассе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что лидеру Российской Федерации Владимиру Путину доложили о предложении главы Украины Владимира Зеленского провести переговоры в любой точке Донбасса. По его словам, если президент посчитает нужным, он лично даст ответ на данную инициативу. Других подробностей Песков не привел, пишет РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину уже сегодня приступить к выполнению мер, озвученных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

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