Россия высылает из страны 20 чешских дипломатов

Москва выразила Праге решительный протест из-за высылки российских дипломатов из Чехии.

В воскресенье, 18 апреля, Министерство иностранных дел Российской Федерации вручили ноту чешскому послу о том, что 20 сотрудников посольства Чехии объявляются персонами нон грата. Они должны покинуть территорию нашей страны в течение 24 часов, то есть до конца 19 апреля. Так РФ ответила на высылку своих дипломатов из Чехии, пишет ТАСС.

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Ранее чешские власти уведомили российскую сторону о высылке из республики 18 сотрудников посольства России.