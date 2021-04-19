Россия высылает из страны 20 чешских дипломатов
Москва выразила Праге решительный протест из-за высылки российских дипломатов из Чехии.
В воскресенье, 18 апреля, Министерство иностранных дел Российской Федерации вручили ноту чешскому послу о том, что 20 сотрудников посольства Чехии объявляются персонами нон грата. Они должны покинуть территорию нашей страны в течение 24 часов, то есть до конца 19 апреля. Так РФ ответила на высылку своих дипломатов из Чехии, пишет ТАСС.
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Ранее чешские власти уведомили российскую сторону о высылке из республики 18 сотрудников посольства России.
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