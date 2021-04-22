Украина попросила ЕС отключить РФ от SWIFT

Дмитрий Кулеба считает, что санкции против России нужно ввести в случае усиления конфликта на востоке Украины.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время видеоконференции с главами МИД Евросоюза призвал европейское сообщество отключить российскую сторону от международной платежной системы SWIFT. По его словам, данную меру можно включить в новый пакет санкций против России в случае усиления конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает газета Коммерсант со ссылкой на агентство Reuters.

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