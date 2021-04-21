Песков: у Путина имеются банковские вклады

21.04.2021 19:25 Комментарии

Дмитрий Песков напомнил, что по закону государственные лица могут получать проценты от вкладов в банках.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказал, что у российского главы Владимира Путина имеются банковские вклады. Также он напомнил, что российское законодательство разрешает государственным лицам заниматься такой деятельностью. Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны» Ранее сообщалось, что Владимир Путин объявил о новых видах детских выплат.