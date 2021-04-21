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Песков: у Путина имеются банковские вклады

21.04.2021 19:25
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Песков: у Путина имеются банковские вклады

Дмитрий Песков напомнил, что по закону государственные лица могут получать проценты от вкладов в банках.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказал, что у российского главы Владимира Путина имеются банковские вклады. Также он напомнил, что российское законодательство разрешает государственным лицам заниматься такой деятельностью.

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