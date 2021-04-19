Власти Чехии могут ввести новые меры против России

Ян Гамачек допустил дальнейшее сокращение численности российских дипломатов в Праге.

Первый вице-премьер и временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамачек в эфире «Чешского радио» заявил, что республика может принять дополнительные меры в отношении России, в том числе дальнейшее сокращение численности российских дипломатов в Праге. По его словам, данный вопрос будет обсуждаться с премьер-министром страны Андреем Бабишем, поскольку реакция Москвы на высылку сотрудников посольства РФ была решительной, пишут Известия.

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Напомним, что 17 апреля Чехия уведомила Россию о выдворении из республики 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата, они должны покинуть территорию РФ до конца 19 апреля.