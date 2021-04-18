Киев направит Москве ноту о выдворении дипломата России

Евгений Енин заявил, что начиная с 19 апреля, российский дипработник должен будет покинуть территорию Украины в течение 3 дней.

Заместитель главы украинского МИД Евгений Енин в интервью каналу «Украина 24» рассказал, что 19 апреля Киев направит Москве ноту выдворении российского дипломата. Он отметил, что дипработник России должен будет покинуть территорию страны в течение 3 дней. По словам Енина, данное решение связано с арестом украинского консула в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что в МИД России ответили на высылку российских дипломатов из Чехии.