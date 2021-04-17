Украина назвала условие для компромисса по Донбассу

Россия должна прекратить оккупацию украинских территорий.

Стало известно, на каких условиях Украина готова заключить перемирие по Донбассу. Это единственное требование украинской стороны озвучил представитель делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. По его словам, только в том случае, если Россия заявит о том, что она готова прекратить оккупацию украинских территорий и завершит агрессивные действия, Украина пойдет на заключение компромисса с РФ. В противном случае украинская сторона не намерена заключать компромисс по Донбассу, пишет газета Известия.

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Ранее в Кремле прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского о телефонном звонке российскому лидеру Владимиру Путину.