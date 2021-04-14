Россия предупредила США об ответе на введение новых санкций

Москва быстро и решительно отреагирует на введение дополнительных ограничительных мер Вашингтона.

В среду Министерство иностранных дел России сообщило, что помощник российского президента Юрий Ушаков пригласил американского посла Джона Салливана в Москву на переговоры. Во время разговора дипломату США заявили, что если Вашингтон введет новые штрафные санкции в отношении РФ, тогда ответ нашей страны будет незамедлительным и решительным, пишут Известия.

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

Напомним, что накануне глава России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден провели телефонную беседу, в которой президенты обсудили двусторонние отношения и некоторые международные вопросы.

Ранее стало известно, что РФ могут отключить от платежных систем Visa и MasterCard.