«Частичная победа Путина». Байден позвонил и укрепил рубль предложением о встрече
Президент США Джо Байден впервые позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину после того, как признал его «убийцей» в интервью американскому телеканалу. Байдена обеспокоила усиление военной группировки России в Крыму и около границ Украины. Он призвал Кремль «снизить напряженность» и предложил Путину встретиться «в ближайшие месяцы в третьей стране». Звонок Байдена укрепил рубль почти на 2% по отношению к доллару и на 1,5% к евро. Аналитики допускают, что до конца года рубль может укрепиться до 70 руб. за доллар.
Байден поддержал рубль оптимизмом
- Всего за 15 минут после новости о том, что Байден позвонил Путину, доллар потерял 1,8%, а евро – 1,4% по отношению к рублю. По состоянию на 14 апреля доллар торгуется в районе 75,6 руб., а евро – 90,4 руб. Поводом для оптимизма стало предложение Байдена встретиться с Путиным «в ближайшие месяцы в третьей стране», чтобы «обсудить весь спектр вопросов, имеющихся у России и США».
- Согласно пресс-релизу Белого дома, Байден «выразил обеспокоенность» Путину тем, что Россия значительно усилила военную группировку в Крыму и около границы Украины. По информации, которая поступает из Киева, Россия сосредоточила 40 тыс. солдат в Крыму и столько же у границы на Востоке. Такое изменение баланса сил в Москве объяснили «проверкой боеготовности», но и угрожали – если Киев активизирует военные действия в Донбассе, Россия будет защищать «своих граждан» в ДНР и ЛНР.
- Байден призвал Путина «снизить напряженность». При этом он заверил российского президента, что Вашингтон окажет поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. С Москвой Байден намерен построить «стабильные и предсказуемые отношения». Однако эти отношения не должны противоречить интересам США.
- На двухстороннем саммите в третьей стороне Байден хочет обсудить с Путиным, в том числе, стратегическую стабильность, контроль за вооружениями, хакерские атаки и вмешательство в выборы. В Австрии уже согласились организовать встречу Байдена и Путина. «Если Россия и США решат провести саммит на уровне президентов, это достойно одобрения», – заявили в МИД страны.
- Военные России и Украины также выступили с примирительными заявлениями. В Совете национальной безопасности и обороны Украины заверили, что Киев не планирует возвращать «временно оккупированные территории военным путем». Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о завершении проверки боеготовности у западных границ страны в течение двух недель.
- Наметившаяся разрядка позитивно сказывается на рубле. Как пишет The Bell, если все пойдет так и дальше, то к концу года доллар может опуститься до 70 руб. По словам руководителя операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергея Романчука, риск санкций снижается, следовательно, падает и «санкционная премия» – в курсе рубля она составляет 10% (то есть без угрозы санкций рубль должен быть гораздо крепче). Но до проведения саммита это «минутное облегчение», подчеркивает главный экономист «Ренессанс капитала» по России и СНГ Софья Донец.
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- Тем не менее, инвесторы могли воспринять звонок и предложение Байдена о встрече как частичную победу Путина – по мнению некоторых политологов, нагнетанием на границе с Украиной Путин стремился усадить США за стол переговоров. И, по всей видимости, ему это удалось.
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