«Частичная победа Путина». Байден позвонил и укрепил рубль предложением о встрече 471 0 Экономика

Президент США Джо Байден впервые позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину после того, как признал его «убийцей» в интервью американскому телеканалу. Байдена обеспокоила усиление военной группировки России в Крыму и около границ Украины. Он призвал Кремль «снизить напряженность» и предложил Путину встретиться «в ближайшие месяцы в третьей стране». Звонок Байдена укрепил рубль почти на 2% по отношению к доллару и на 1,5% к евро. Аналитики допускают, что до конца года рубль может укрепиться до 70 руб. за доллар.