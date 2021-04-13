Россия временно остановит авиарейсы с Турцией и Танзанией

Ограничение на полеты будет действовать с 15 апреля по 1 июня.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что российская сторона временно остановит международное авиасообщение с Турцией и Танзанией в связи с быстрым увеличением количества заболевших коронавирусом. По ее словам, ограничение на полеты будет действовать с 15 апреля по 1 июня. Татьяна Голикова отметила, что если в этих странах эпидемиологическая ситуация улучшится, тогда авиарейсы с Турцией и Танзанией могут возобновить до 1 июня.

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

Также политик добавила, что россияне, оставшиеся в Турции, смогут вернуться в Россию чартерными рейсами, а туроператорам порекомендовали приостановить продажу путевок в эти страны, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что российские туристы массово отказываются ехать в турецкие курортные города.