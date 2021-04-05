Песков: Путин выступит с посланием 21 апреля

Кремль определился с датой выступления главы государства перед Федеральным собранием.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник сообщил, что президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с ежегодным посланием к Федеральному собранию 21 апреля 2021 года. Также он добавил, что место проведения мероприятия пока не определено, поэтому оно будет объявлено позднее, пишут Ведомости.

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Ранее стало известно, что на этой неделе Владимир Путин заслушает отчеты о реализации поручений по итогам послания Федеральному собранию в 2020 году.